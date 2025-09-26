कर्नाटक: नवरात्रि पर मांड्या का एक परिवार लगाता है गुड़ियों की प्रदर्शनी, दशकों पुरानी परंपरा - COLLECTION OF NAVRATRI FIGURINES

By PTI

September 26, 2025

इस समय पूरे देश में शारदीय नवरात्रि 2025 की धूम मची है. सभी लोग भक्ति के रस में रंगे हैं. वहीं, दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में मांड्या जिले के श्रीरंगपटनम में नवरात्रि पर अलग रंग देखने को मिलता है. यहां कृष्ण शर्मा और उनकी पत्नी सर्वमंगला, नवरात्रि के दौरान हजारों कलाकृतियां का प्रदर्शन करते हैं. ये उनके परिवार की दशकों पुरानी परंपरा है. इन गुड़ियों की अनोखी विशेषता है. इनमें से हरेक के पीछे खास कहानी है. ये दंपति न सिर्फ स्थानीय परम्परा को जिंदा रखे हुए है, बल्कि देश-दुनिया को समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत से भी परिचय करा रहा है. 

मांड्या में नवरात्रि की कलाकृतियांशारदीय नवरात्रि 2025SHARDIYA NAVRATRI 2025कर्नाटकCOLLECTION OF NAVRATRI FIGURINES

