Updated : July 22, 2025 at 11:02 AM IST

Published : July 22, 2025 at 10:37 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की क्षेत्र से एक वीडिया सामने आया है, जिसमें एक बाघ का शव बंजर नदी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद से कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम अलर्ट मोड पर है. बाघ के शव को बरामद करने के लिए बंजर नदी के घाटों के पास कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम मौजूद है. वहीं दूसरी ओर वन विभाग की टीम भी बाघ की तलाश में जुट गई है. फिलहाल बाघ की मौत कैसे हुई है, अभी यह स्पष्ट नहीं है. बाघ की मौत के पीछे किसी शिकारी का हाथ है या फिर बाढ़ की चपेट में आने से बाघ की मौत हुई है. इसका पता लगाने का वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है. वहीं सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ की टीम ने बंजर नदी में बाघ के शव की सर्चिंग शुरू कर दी है. शव बरामद होने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी.

