हैदराबाद: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम केंद्र ने तेलंगाना में बुधवार से दो दिनों तक विभिन्न स्थानों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया है.

वहीं, दूसरी तरफ अपनी बकरी के खाने के लिए पत्ते तोड़ने गया एक व्यक्ति अचानक नियंत्रण खो बैठा और नाले में गिर गया. यह घटना बुधवार को हैदराबाद के पुराने शहर याकूतपुरा में हुई. गौसे नाम का एक शख्स अपनी बकरी के लिए पत्ते काटते समय गलती से एक तेज बहते नाले में गिर गया.

स्थानीय एमआईएम पार्षद मोहम्मद वासे ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया। उसके सुरक्षित बाहर निकलने पर सभी ने राहत की सांस ली. ज्ञात हो कि हैदराबाद में भारी बारिश के मद्देनजर अधिकारियों ने जनता को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है.

