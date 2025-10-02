छत्तीसगढ़ में बिग नक्सल सरेंडर, 103 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार, 1 करोड़ से ज्यादा का था इनाम - NAXAL SURRENDER IN CHHATTISGARH
Published : October 2, 2025 at 8:55 PM IST
छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली. बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. सरेंडर करनेवाले सभी नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, वहीं 4 पर 5-5 लाख, 14 नक्सलियों पर 2-2 लाख, 10 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था, जबिक 12 नक्सलियों पर 50-50 हजार का इनाम था, यह कई बड़ी नक्सल वारदात में शामिल रहे हैं. इनमें से ज्यादातर नक्सली संगठन में एक्टिव पदों पर तैनात थे. इधर जवानों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने बीजापुर और सुकमा में कायराना करतूत को अंजाम दिया. इन्होंने पुलिस मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया.