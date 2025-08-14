तेलंगाना के खम्मम में पूर्व जिला कलेक्टर ने महिलाओं को सशक्त बनाने के मकसद से महिला मार्ट की स्थापना की, तो अब ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा माध्यम बन गई है. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी से प्राप्त धन का उपयोग करके इस साल मई में ही इस महिला मार्ट की स्थापना की गई थी. इस महिला मार्ट के जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं महिलाओं के लिए अब नए अवसर खुल गए हैं, क्योकिे अब उन्हें एक ही छत के नीचे वे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और बिक्री दोनों कर पा रही हैं. इस महिला मार्ट के जरिए अब अच्छी बिक्री हो रही है जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को काफी लाभ हुआ है और ग्राहकों को भी घरेलू जरूरतों से लेकर हस्तशिल्प तक, सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रहे हैं. ग्राहकों की बढ़ती मांग और उत्पादों की बढ़ती संख्या के साथ महिला मार्ट न केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आय को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि एक स्थायी बाजार भी बना रहा है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की राह तैयार कर रहा है.