तेलंगाना: खम्मम में खुला नया 'महिला मार्ट', एक ही छत के नीचे मिल रहे घरेलू और हस्तशिल्प उत्पाद - MAHILA MART IN TELANGANA KHAMMAM

thumbnail

By PTI

Published : August 14, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read

तेलंगाना के खम्मम में पूर्व जिला कलेक्टर ने महिलाओं को सशक्त बनाने के मकसद से महिला मार्ट की स्थापना की, तो अब ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा माध्यम बन गई है. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी से प्राप्त धन का उपयोग करके इस साल मई में ही इस महिला मार्ट की स्थापना की गई थी. इस महिला मार्ट के जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं महिलाओं के लिए अब नए अवसर खुल गए हैं, क्योकिे अब उन्हें एक ही छत के नीचे वे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और बिक्री दोनों कर पा रही हैं. इस महिला मार्ट के जरिए अब अच्छी बिक्री हो रही है जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को काफी लाभ हुआ है और ग्राहकों को भी घरेलू जरूरतों से लेकर हस्तशिल्प तक, सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रहे हैं. ग्राहकों की बढ़ती मांग और उत्पादों की बढ़ती संख्या के साथ  महिला मार्ट न केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आय को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि एक स्थायी बाजार भी बना रहा है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की राह तैयार कर रहा है.

TAGGED:

तेलंगाना खम्मम में महिला मार्टMAHILA MART IN KHAMMAMमहिला मार्टMAHILA MARTMAHILA MART IN TELANGANA KHAMMAM

