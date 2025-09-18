कांगड़ा हवाई अड्डे पर मनाया गया यात्री सेवा दिवस, विदेशी पर्यटकों को पसंद आई हिमाचली की संस्कृति - YATRI SEVA DIWAS
धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस के मौके पर हवाई यात्रा कर पहुंचे पर्यटकों का जहां तिलक लगाकर स्वागत किया गया, वहीं हिमाचली लोकनृत्य से उनका पहाड़ी संस्कृति से परिचय करवाया गया विदेशी पर्यटक पहाड़ी नृत्य देखकर इतने खुश हुए कि वियतनाम से आई किम न्गान खुद को नृत्य करने से रोक नहीं पाईं. पारंपरिक वेशभूषा में सजी युवतियों ने एयरपोर्ट पहुंचे हर यात्री का तिलक लगाकर स्वागत किया, टर्मिनल में प्रवेश करते ही सामने पहाड़ी संस्कृति की झलक दिखाता लोकनृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था. हर पर्यटक चाहे देशी हो या विदेशी, स्वागत के बाद लोकनृत्य देखकर कुछ देर के लिए रुकने को मजबूर हुआ. सिडनी आस्ट्रेलिया से मैक्लोडगंज घूमने और तिब्बती समुदाय से मिलने पहुंची बुजुर्ग महिला मार्गारेट ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट पर जो व्यवस्था है, यह अदभुत है. मुझे यहां यह सब देखकर बहुत खुशी हुई. वियतनाम से पहली बार हिमाचल पहुंची किम न्गान पदमा ने कहा कि मैं यहां आकर खुश हूं और एयरपोर्ट पर चल रही गतिविधियों को देखकर अच्छा लग रहा है. मैं यहां घूमने आई हूं, उम्मीद है जैसे स्वागत हुआ है, वैसे ही मेरी यात्रा सफल रहेगी.