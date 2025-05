Updated : May 10, 2025 at 6:41 PM IST

Published : May 10, 2025 at 6:33 PM IST

By ETV Bharat Bihar Team

भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच महत्वपूर्ण सूचना आयी है. सीजफायर की घोषणा हो चुकी है. इस मामले पर भारतीय रक्षा मंत्रालय प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है. वर्तमान स्थिति पर पूरी बात की जा रही है. बता दें कि आज विदेश मंत्रालय ने संवाददाता सम्मेलन कर पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर महत्वपूर्ण जानकारी दिया था. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाकर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था. हालांकि भारतीय सेना इसका जवाब भी दे रही है. अब अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार सीजफायर हो गया है. इस मसले पर कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कोमोडर रघु नायर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं.

Last Updated : May 10, 2025 at 6:41 PM IST