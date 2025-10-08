LIVE: हिंडन एयर बेस पर 93वां भारतीय वायु सेना दिवस समारोह - INDIAN AIR FORCE DAY

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 8, 2025 at 10:07 AM IST

Updated : October 8, 2025 at 10:31 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय वायु सेना (IAF) आज (8 अक्टूबर) अपना 93वां वायु सेना दिवस मना रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा. इस अवसर पर भारतीय वायु सेना अपनी परिचालन शक्ति, बढ़ती तकनीकी क्षमताओं और वर्षों से निभाई गई मानवीय भूमिका का प्रदर्शन करेगी. य़ह परेड उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर आयोजित की जाती है, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे रणनीतिक एयरबेस में से एक है. इससे पहले, वायुसेना दिवस परेड 2024 में चेन्नई और 2023 में प्रयागराज में आयोजित की गई थी.

इस वर्ष, स्थिर प्रदर्शन सूची में वे मंच भी शामिल हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को पीछे हटने और युद्धविराम के लिए मजबूर करने में भूमिका निभाई थी, जब उसके सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष से बात की थी.

Last Updated : October 8, 2025 at 10:31 AM IST

IAF DAY SUKHOI RAFALE HINDON AIR BASE INDIAN AIR FORCE DAY

