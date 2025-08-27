धौलपुर: जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र स्थित आरएल गैंगसा यूनिट में देर रात एक तेंदुआ (लेपर्ड) घुस आया और वहां मौजूद पालतू डॉग शिकार कर लिया. यह घटना यूनिट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गैंगसा यूनिट संचालक सुबह यूनिट पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका डॉग गायब है. इस पर उसने वहां मौजूद मजदूरों से पूछताछ की. मजदूरों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताया कि देर रात तेंदुआ यूनिट में आया और डॉग को दबोच कर ले गया. इस मामले में सरमथुरा क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया. सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में वनपालों को तैनात किया जाएगा और नियमित गश्त की जाएगी. इसके अलावा तेंदुए की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी.