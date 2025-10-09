लालू यादव के जबरा फैन, पूरे शरीर पर बनवा रखा है लालू फैमली का टैटू - LALU YADAV HARD FAN

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 8:33 PM IST

Choose ETV Bharat

बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी दलों के समर्थक अपने-अपने तरीके से प्रचार में जुटे हैं. मुजफ्फरपुर के एक जबरा फैन की चर्चा इन दिनों तेज हैं. इन्होंने पूरे शरीर पर लालू परिवार का टैटू बनवा रखा है. रंजीत रजत ड्राईक्लीन की दुकान चलाते है, इनके लिए लालू यादव भगवान हैं, तो रबड़ी देवी राजमाता, वहीं तेजस्वी यादव और तेजप्रताप को राम-लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं. जब इनसे तेजस्वी और तेजप्रताप के बीच अनबन को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये कहते है कि इस बार के चुनाव में सब साफ हो जाएगा, तेजप्रताप किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे. बीजेपी और जदयू को दोनों मिलकर पटखनी देंगे.

TATTOOS ALL OVER HIS BODYLALU YADAVTATTOOSलालू यादव के जबरा फैनLALU YADAV HARD FAN

