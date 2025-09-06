मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश मूर्ति विसर्जन को लेकर उत्साह, लालबागचा राजा की झलक पाने को उमड़ी भीड़ - GANESH IDOLS IMMERSION
Published : September 6, 2025 at 7:57 PM IST
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम रही. 10 दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन शनिवार को भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. लोग ढोल-ताशों की थाप पर भक्ति भाव से थिरकते नजर आए. बारिश के बीच विसर्जन के लिए लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर अपने घरों और पंडालों से निकले और सड़कें खचाखच भर गईं. मध्य मुंबई में गणपति मंडलों के लिए प्रसिद्ध लालबाग में तेजुकाया, गणेश गली और कई अन्य मंडलों की मूर्तियों के विसर्जन की यात्रा शुरू हुईं. 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच भव्य मूर्तियां पंडालों से ले जाई गईं. प्रसिद्ध लालबागचा राजा की शोभायात्रा निकाली जा रही है. हजारों लोग लालबाग की सड़कों और अन्य प्रमुख यात्रा मार्गों पर अपने देवता को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए. लालबाग स्थित श्रॉफ बिल्डिंग में भीड़ उमड़ पड़ी और गणपति की मूर्तियों पर पुष्प वर्षा की गई. गिरगांव चौपाटी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भी लोग कतार में खड़े रहे, जहां से फोर्ट, गिरगांव, मझगांव, भायखला, दादर, माटुंगा, सायन, चेंबूर और अन्य क्षेत्रों की अधिकांश प्रमुख मूर्तियां विसर्जन के लिए ले जाई जा रहीं. पुणे में अनंत चतुर्दशी की शुरुआत गणेश मंडल की पहली 'मनाचा' मूर्ति के विसर्जन के साथ हुई. महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य नेताओं ने कस्बा गणपति यात्रा में भाग लिया.