लद्दाख में सोनम वांगचुक की एक संस्था की जांच सीबीआई ने शुरू की है. वांगचुक की इस संस्था पर विदेशी फंडिंग के आरोप हैं. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. दूसरी तरफ लद्दाख में भड़की हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुंक को जिम्मेदार बताया है. केंद्र सरकार ने जारी बयान में कहा है कि भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ भड़की. एक राजनीतिक दल के दफ्तर और मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर पर हमला किया. पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.हिंसा के बाद पूरे लद्दाख में कर्फ्यू है. पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है. मौत का आंकड़ा बढ़कर पांच हो गया है. 80 से ज्यादा लोग घायल हैं. प्रदर्शनकारियों की चार प्रमुख मांग है- पहली मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, दूसरी 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, तीसरी कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट की जाए और चौथी मांग इनकी है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाए.