By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read

जिला कुल्लू में भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त व्यस्त है. जिले में जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं. ताजा मामले में आनी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है. आनी में न्यू बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड की चपेट में एक भवन आ गया. देखते ही देखते ये भवन मिट्टी में मिल गया. हालांकि गनीमत रही कि भवन को पहले ही खाली करवा दिया गया था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. मौसम विभाग ने आज भी कुल्लू जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में भारी बारिश के चलते जिले में लैंडस्लाइड, बाढ़ और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है.             

