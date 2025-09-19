कुल्लू के तलाड़ ग्राम पंचायत में लोगों पर कुदरत की मार पड़ी है. बारिश और दरकते पहाड़ों ने यहां के लोगों का सब कुछ छीन लिया है.लोग बच्चों के साथ टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. रहने की दिक्कत.खाने की दिक्कत. कई लोग दिन में अपने आशियाने को निहारने आ जाते हैं. बिखरे हुए सामान को समेटने के लिए आ जाते हैं.रात रिश्तेदारों के आंगन में टंगे तिरपाल में गुजती है. इस पंचायत में रहने वाले 90 साल के तुला राम का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अपने जीवन में ऐसी आपदा नहीं देखी.तलाड़ पांचयत में 389 परिवार रहते हैं.यहां 300 मकान हैं.जिसमें से 130 घर बर्बाद हो चुके हैं.जो घर बचे हैं वो भी रहने लायक नहीं हैं.यहां के लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.