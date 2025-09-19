बेबसी की कहानी,पीड़ितों की जुबानी - KULLU DISASTE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू के तलाड़ ग्राम पंचायत में लोगों पर कुदरत की मार पड़ी है. बारिश और दरकते पहाड़ों ने यहां के लोगों का सब कुछ छीन लिया है.लोग बच्चों के साथ टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. रहने की दिक्कत.खाने की दिक्कत. कई लोग दिन में अपने आशियाने को निहारने आ जाते हैं. बिखरे हुए सामान को समेटने के लिए आ जाते हैं.रात रिश्तेदारों के आंगन में टंगे तिरपाल में गुजती है. इस पंचायत में रहने वाले 90 साल के तुला राम का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अपने जीवन में ऐसी आपदा नहीं देखी.तलाड़ पांचयत में 389 परिवार रहते हैं.यहां 300 मकान हैं.जिसमें से 130 घर बर्बाद हो चुके हैं.जो घर बचे हैं वो भी रहने लायक नहीं हैं.यहां के लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL RAIN EFFECTKULLU DISASTER LIFE IN SHELTERSPEOPLE LEAVE IN SHELTERSKULLU DISASTER HOMELESS LIFEKULLU DISASTE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.