दिल्ली के बिरला मंदिर में दिखी मथुरा-वृंदावन वाली रौनक, जानिए श्रद्धालुओं ने क्या कहा ? - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 8:07 PM IST

1 Min Read

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. शनिवार को मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया. दर्शन करने आए श्रद्धालु अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में लेकर पहुंचे. मंदिर परिसर में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया. मंदिर को रंग-बिरंगे फूल, लाइटिंग और मोर पंखों से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य दर्शन का अनुभव हुआ. मंदिर प्रशासक ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन सुबह 4:30 बजे से मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. मंदिर में वृंदावन और दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य-नाटिकाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. गीता भवन में सुबह 8 बजे से रासलीला और अन्य भक्ति प्रदर्शन शुरू हुए. रात 11:30 बजे महाभिषेक और उसके बाद भव्य आरती का आयोजन होगा. 

