प. बंगाल: दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू, 'आमी बांग्ला बोलची' की थीम - DURGA PUJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 10, 2025 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिन दूर है. ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव के आयोजक अपने पंडालों को सबसे बेहतरीन बनाने की तैयारी में जुटे हैं. चलताबागान सर्बोजनिन दुर्गा पूजा समिति अपने पंडाल को 'आमी बांग्ला बोलची' यानी 'मैं बंगाली बोलता हूं' थीम पर डिजाइन कर रही है. इसका मकसद पंडाल में आने वाले लोगों में अपनी भाषा को लेकर जोश और गर्व की भावना भरना है. इस खास पंडाल में बांग्ला भाषा के विकास के अहम पड़ावों की झलक देखने को मिलेगी. इसके जरिए पंडाल देखने आने वाले लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि बांग्ला भाषा की शुरुआत कब,कहां और कैसे हुई और इस भाषा का संगीत और सांस्कृतिक विरासत पर क्या असर है? आयोजकों का कहना है कि वे सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और वे अपने इस खास पंडाल के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा के महत्व को समझें.आयोजकों को उम्मीद है कि उनके पंडाल की ये थीम बांग्लाभाषियों में अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना पैदा करेगा और उन्हें अहसास कराएगा कि हर भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

SARBOJANIN DURGA PUJA COMMITTEEKOLKATA PUJA PANDALMUSIC AND CULTURAL HERITAGEदुर्गा पूजाDURGA PUJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.