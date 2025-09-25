कोलकाता: भारी बारिश ने दुर्गा पूजा आयोजकों की मेहनत पर पानी फेरा, देखें वीडियो - KOLKATA DURGA PUJA ORGANISERS
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : September 25, 2025 at 10:56 AM IST
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार रात हुई भारी बारिश की वजह से राम मोहन स्मृति संघ पंडाल को तैयार करने में महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई. चलताबागान इलाके में स्थित पंडाल में अब बारिश की वजह से बेकार हो चुके लकड़ी के तख्तों पर एक लड़की की मूर्ति ही रह गई है. वहीं पंडाल के अंदर की दीवारों पर रंग के धब्बे दिख रहे हैं. पूरे जोश से दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारी में जुटे पंडाल के आयोजकों का दिल टूट गया है. उनका कहना है कि पंडाल को हुआ आर्थिक नुकसान तो झेला जा सकता है लेकिन अचानक महीनों की कड़ी मेहनत के इस तरह से बर्बाद होने के सदमे से उबरना बेहद मुश्किल है. इस दुर्गा पूजा पंडाल की थीम पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर आधारित थी. इसमें महिलाएं की रोजमर्रा की जिंदगी में ताक-झांक, उन्हें गलत तरीके से छूना और उन पर होने वाली हिंसा भी शामिल थी. आयोजकों का कहना है कि वे बारिश से हुई बर्बादी के बाद पंडाल में जो कुछ बचा सकते हैं, उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं. उन्हें भरोसा है कि वे नारीत्व के सम्मान को दर्शाने वाले इस उत्सव को उसी जोश और अंदाज में मना पाएंगे जैसा उन्होंने सोचा था.