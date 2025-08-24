कोलकाता के कुमारतुली में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू, मूर्तियों के श्रृंगार के लिए आभूषणों की मांग बढ़ी - DURGA PUJA IDOL ORNAMENTS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 24, 2025 at 6:05 PM IST
कोलकाता में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की बस्ती कुमारतुली में दुर्गा पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देवी दुर्गा की मूर्तियों का श्रृंगार है. यहां के कारीगर देवी की मूर्ति के लिए सजावटी मुकुट, हार और अन्य आभूषण बनाने के लिए कार्डबोर्ड, कागज, सुनहरे धागे, मोतियों और शीशों का इस्तेमाल करते हैं. कारीगरों का कहना है कि इस साल पहले के मुकाबले ज्यादा मांग है और इसी वजह से उन्हें अभी से बहुत काम मिल गया है. इस बाजार में कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों से ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग यहां पहुंचते हैं. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आता है, कुमारतुली में बने आभूषणों की मांग में लगातार इजाफा होता है. इस साल दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा.