कोलकाता में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की बस्ती कुमारतुली में दुर्गा पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देवी दुर्गा की मूर्तियों का श्रृंगार है. यहां के कारीगर देवी की मूर्ति के लिए सजावटी मुकुट, हार और अन्य आभूषण बनाने के लिए कार्डबोर्ड, कागज, सुनहरे धागे, मोतियों और शीशों का इस्तेमाल करते हैं. कारीगरों का कहना है कि इस साल पहले के मुकाबले ज्यादा मांग है और इसी वजह से उन्हें अभी से बहुत काम मिल गया है. इस बाजार में कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों से ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग यहां पहुंचते हैं. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आता है, कुमारतुली में बने आभूषणों की मांग में लगातार इजाफा होता है. इस साल दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा.