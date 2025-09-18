कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक, देखें वीडियो - KOLKATA DURGA PUJA PANDAL
By PTI
Published : September 18, 2025 at 2:33 PM IST
पश्चिम बंगाल में उत्तरी कोलकाता के जगत मुखर्जी पार्क ने इस साल के दुर्गा पूजा पंडाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम के रूप में चुना है. पंडाल में झलक दिखेगी कि एआई किस तरह से अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आकार दे रहा है. पंडाल को कीबोर्ड से बने बारीक डिजाइनों से सजाया गया है. जबकि आसपास के इलाके में ऊंची इमारतों और आईटी कंपनियों को दिखाया गया है. ये रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं जो डिजिटल दौर की झलक पेश करते हैं. यह पंडाल न सिर्फ उत्सव की भावना को पेश करता है बल्कि यहां आने वाले लोगों को समाज में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है. दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. पूजा समारोह 28 सितंबर से शुरू होकर दो अक्टूबर को विजयदशमी तक चलेगा.