कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक, देखें वीडियो - KOLKATA DURGA PUJA PANDAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 18, 2025 at 2:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में उत्तरी कोलकाता के जगत मुखर्जी पार्क ने इस साल के दुर्गा पूजा पंडाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम के रूप में चुना है. पंडाल में झलक दिखेगी कि एआई किस तरह से अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आकार दे रहा है. पंडाल को कीबोर्ड से बने बारीक डिजाइनों से सजाया गया है. जबकि आसपास के इलाके में ऊंची इमारतों और आईटी कंपनियों को दिखाया गया है. ये रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं जो डिजिटल दौर की झलक पेश करते हैं. यह पंडाल न सिर्फ उत्सव की भावना को पेश करता है बल्कि यहां आने वाले लोगों को समाज में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है. दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. पूजा समारोह 28 सितंबर से शुरू होकर दो अक्टूबर को विजयदशमी तक चलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

AI ERA UNIQUE THEMEKOLKATA PUJA PANDALAI PUJA PANDALकोलकाता दुर्गा पूजा पंडालKOLKATA DURGA PUJA PANDAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.