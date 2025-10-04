कोलकाता में रविवार को निकलेगा देवी दुर्गा की मूर्तियों का कार्निवाल, देखें वीडियो - KOLKATA DURGA CARNIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 4, 2025 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रविवार को विजेताओं की परेड होगी. विसर्जन से पहले पुरस्कृत दुर्गा प्रतिमाओं का सालाना कार्निवाल निकलेगा. इस साल कार्निवल में पूरे शहर से 113 प्रतिमाएं शामिल होगी. ये कार्निवल शहर के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी सरानी मार्ग पर आयोजित होगा. इसे पहले रेड रोड के नाम से जाना जाता था. सालाना कार्निवाल की शुरुआत 2016 में हुई थी. अब ये कोलकाता की संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है. इसे सभी समुदायों के लोग साथ मिल कर मनाते हैं और दुर्गा पूजा समितियों की कलात्मकता का सम्मान करते हैं. सीपीआरओ दीपांश चटर्जी ने कहा कि जब से ये कार्निवाल वजूद में आया है. तब से हम इसका हिस्सा बने हुए है. हम लोगों का एक कल्चरल ग्रुप है और कल्चरल ग्रुप ही ये पूरा ऑर्गनाइज करते हैं एंड ये प्लानिंग लगभग पूजा के टाइम प्लानिंग चालू हो जाता है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AWARD WINNING IDOLS GODDESSकोलकाता दुर्गा मूर्ती कार्निवालDURGA CARNIVALकोलकाताKOLKATA DURGA CARNIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.