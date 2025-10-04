पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रविवार को विजेताओं की परेड होगी. विसर्जन से पहले पुरस्कृत दुर्गा प्रतिमाओं का सालाना कार्निवाल निकलेगा. इस साल कार्निवल में पूरे शहर से 113 प्रतिमाएं शामिल होगी. ये कार्निवल शहर के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी सरानी मार्ग पर आयोजित होगा. इसे पहले रेड रोड के नाम से जाना जाता था. सालाना कार्निवाल की शुरुआत 2016 में हुई थी. अब ये कोलकाता की संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है. इसे सभी समुदायों के लोग साथ मिल कर मनाते हैं और दुर्गा पूजा समितियों की कलात्मकता का सम्मान करते हैं. सीपीआरओ दीपांश चटर्जी ने कहा कि जब से ये कार्निवाल वजूद में आया है. तब से हम इसका हिस्सा बने हुए है. हम लोगों का एक कल्चरल ग्रुप है और कल्चरल ग्रुप ही ये पूरा ऑर्गनाइज करते हैं एंड ये प्लानिंग लगभग पूजा के टाइम प्लानिंग चालू हो जाता है.