जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में झेलम रिवरफ्रंट पर बिखरे हस्तशिल्प के रंग, 'अपने कारीगर को जानें' कार्यक्रम का आरंभ - KASHMIRI HANDICRAFTS
By PTI
Published : October 12, 2025 at 6:53 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने शनिवार को झेलम रिवरफ्रंट पर "अपने कारीगर को जानें" कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसमें घाटी के मशहूर हस्तशिल्प दिखाए जा रहे हैं. ये दो महीने चलने वाले कई कार्यक्रमों में पहला है. इन कार्यक्रमों में स्थानीय कारीगरों के हुनर और कलात्मक रचनाएं दुनिया के सामने आएंगे.
अधिकारियों ने बताया कि ये पहल कारीगरों, उनकी कालातीत कला और जनता के बीच की खाई को पाटने और क्षेत्र की समृद्ध शिल्प परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए है. कारीगरों का कहना है कि जीआई टैग और प्रदर्शनियां उनकी कला को संरक्षित करने और काम को बढ़ाने में मदद कर रही हैं. "सोलफुल कश्मीर" ब्रांड के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम का मकसद कारीगरों के लिए बदलाव का मंच तैयार करना है.