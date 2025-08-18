किश्तवाड़ में सेना ने बेली ब्रिज बनाकर लोगों को बचाया गया, देखें वीडियो - KISHTWAR FLASH FLOOD
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : August 18, 2025 at 1:30 PM IST
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के इंजीनियरों ने स्थानीय प्रशासन और सीमा सड़क संगठन के साथ मिलकर रविवार को एक नदी पर बेली ब्रिज बना लिया. इससे चिसोती गांव और मचैल माता मंदिर के बीच संपर्क बहाल हो गया. यहां गुरुवार को बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई थी. बाढ़ से भारी तबाही हुई. एक अस्थायी बाजार श्रद्धालुओं के लिए एक सामुदायिक रसोईघर और कई घर बर्बाद हो गए. मौके पर फंसे कई लोगों को बचा लिया गया है. नए बने पुल की वजह से उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजने में आसानी हुई. आधिकारिक तौर पर अब तक 61 लोगों को मृत घोषित किया जा चुका है. इसके अलावा कई लोग लापता बताए गए हैं.