स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की आगोश में डूबे खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर - KHAJURAHO TEMPLES TRICOLOR
Published : August 14, 2025 at 12:51 PM IST
खजुराहो (छतरपुर) : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर तीन रंगों से जगमगा रहे हैं. तिरंगे की रोशनी में नहाए ये स्थापत्य मानो भारत की गौरवगाथा सुना रहे हैं. हरे, सफ़ेद और केसरिया रंगों की आभा से दमकते इन मंदिरों का दृश्य पर्यटकों को लुभा रहा है. तीनों रंगों का संगम आसमान तक फैलता दिखाई दे रहा है. ऐसे अद्भुत दृश्य ने खजुराहो की रात को और भी भव्य, रोमांचक और ऐतिहासिक बना दिया. गौरतलब है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे. अद्भुत कलाओं से भरे ये मंदिर पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं.