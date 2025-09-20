केरल में सबरीमाला की तलहटी में पंबा नदी के किनारे शनिवार से वैश्विक अयप्पा संगमम शुरू हो रहा है. आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं और प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है. आयोजन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन करेंगे. संगमम के लिए नदी के किनारे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विशाल अस्थायी ढांचे बनाए गए हैं. तीन जगहों पर जर्मन शैली के हैंगर टेंट लगाए गए हैं. इनमें मणप्पुरम या नदी की रेत पर 43 हजार वर्ग फुट का मुख्य स्थल भी शामिल है. टेंट में लगभग 3 हजार प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने प्लैटिनम जयंती के मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई है. हिलटॉप पर दो टेंटों में पैनल चर्चाएं और भोजन की सुविधाएं होंगी. तीन समानांतर सत्रों में चर्चाएं आयोजित की जाएंगी. शिखर सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. यहां देश भर से प्रतिभागी आएंगे. सबसे बड़ा लगभग एक हजार श्रद्धालुओं का दल तमिलनाडु से आएगा. वैश्विक अयप्पा संगमम को लेकर राजनीतिक विवाद भी है. विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने इसे अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले सीपीआई (एम) की अगुवाई वाली एलडीएफ का 'राजनीतिक दिखावा' बताया है.