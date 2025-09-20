सबरीमाला में आज से शुरू होगा वैश्विक अयप्पा संगमम, देखें वीडियो - GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 20, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल में सबरीमाला की तलहटी में पंबा नदी के किनारे शनिवार से वैश्विक अयप्पा संगमम शुरू हो रहा है. आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं और प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है. आयोजन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन करेंगे. संगमम के लिए नदी के किनारे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विशाल अस्थायी ढांचे बनाए गए हैं. तीन जगहों पर जर्मन शैली के हैंगर टेंट लगाए गए हैं. इनमें मणप्पुरम या नदी की रेत पर 43 हजार वर्ग फुट का मुख्य स्थल भी शामिल है. टेंट में लगभग 3 हजार प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने प्लैटिनम जयंती के मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई है. हिलटॉप पर दो टेंटों में पैनल चर्चाएं और भोजन की सुविधाएं होंगी. तीन समानांतर सत्रों में चर्चाएं आयोजित की जाएंगी. शिखर सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. यहां देश भर से प्रतिभागी आएंगे. सबसे बड़ा लगभग एक हजार श्रद्धालुओं का दल तमिलनाडु से आएगा. वैश्विक अयप्पा संगमम को लेकर राजनीतिक विवाद भी है. विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने इसे अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले सीपीआई (एम) की अगुवाई वाली एलडीएफ का 'राजनीतिक दिखावा' बताया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA AYYAPPA SANGAMAMसबरीमाला अयप्पा संगममकेरल वैश्विक संगममAYYAPPAGLOBAL AYYAPPA SANGAMAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.