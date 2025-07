Updated : July 16, 2025 at 11:13 AM IST

Published : July 16, 2025 at 11:06 AM IST

By ETV Bharat Delhi Team

नई दिल्ली: यमन में फांसी की सजा पा चुकी केरल की नर्स निमिष प्रिया को दी जाने वाली फांसी फिलहाल टाल दी गई है. इसके बाद निमिषा को माफी मिलने की उम्मीदें जाग उठी है. निमिषा मामले की पैरवी कर रहें उनके वकील सुभाष चंद्रन केआर के मुताबिक आने वाले समय में निमिषा प्रिया की जान भी बच सकती है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन से बातचीत का समय मिल गया है. "हमें विश्वास है कि हम उन्हें निमिषा को माफ करने और ब्लड मनी लेने के लिए तैयार कर लेंगे". एडवोकेट ने आगे बताया कि सीरिया यमन कानून के अनुसार ब्लड मनी लेना है या नहीं, यह पीड़ित परिवार जिस समुदाय से आता है उस समुदाय के लोगों को मिलकर तय करना होता है. नई दिल्ली: यमन में फांसी की सजा पा चुकी केरल की नर्स निमिष प्रिया को दी जाने वाली फांसी फिलहाल टाल दी गई है. इसके बाद निमिषा को माफी मिलने की उम्मीदें जाग उठी है. निमिषा मामले की पैरवी कर रहें उनके वकील सुभाष चंद्रन केआर के मुताबिक आने वाले समय में निमिषा प्रिया की जान भी बच सकती है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन से बातचीत का समय मिल गया है. "हमें विश्वास है कि हम उन्हें निमिषा को माफ करने और ब्लड मनी लेने के लिए तैयार कर लेंगे". एडवोकेट ने आगे बताया कि सीरिया यमन कानून के अनुसार ब्लड मनी लेना है या नहीं, यह पीड़ित परिवार जिस समुदाय से आता है उस समुदाय के लोगों को मिलकर तय करना होता है.

