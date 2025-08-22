ओणम पर राज्य सरकार मशहूर हस्तियों को देगी खास तोहफे, जानें राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी के लिए क्या है खास गिफ्ट - ONAM GIFTS TO NATIONAL LEADERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read

केरल के बलरामपुरम में एक सहकारी समिति के बुनकर खास मौके की तैयारियों में व्यस्त हैं. एक-एक धागे की बुनाई से लेकर गांठ लगाने तक का काम सावधानी से कर रहे हैं. राज्य सरकार उनके हाथ से बने शाही सुनहरे धागों वाले शॉल और डिजाइनर साड़ियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को भेंट करेगी. प्रधानमंत्री की शॉल बुनने में छह दिन लगे। इसमें टिशू बेस पर चेक के साथ सुनहरा बॉर्डर है, जबकि राष्ट्रपति की साड़ी में लाल पत्तों की बारीक आकृति के साथ सुनहरा बॉर्डर है. केरल की हथकरघा सहकारी संस्था, हैंटेक्स के जरिये 20 से ज्यादा हुनरमंद बुनकरों ने ऑर्डर पूरा करने में 24 दिन लगाए.

बलरामपुरम में हथकरघा कपड़ों की विरासत पुरानी है. यहां के कुशल बुनकर कभी त्रावणकोर के शाही परिवार के लिए खास कपड़े तैयार करते थे. उनकी खास बुनाई तकनीक और धागे को सख्त करने के लिए प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल कपड़े को मजबूत और टिकाऊ बनाता है. आज ऐसे बुनकर मुट्ठी भर ही बचे हैं। कई पारंपरिक इकाइयां बंद हो गई हैं. अब केरल सरकार ने स्कूली वर्दी के लिए हथकरघा कपड़ा खरीदने का फैसला किया. इस फैसले से इस उद्योग में नई जान आई है. इस परंपरा में निपुण कारीगर चार साल से राष्ट्रीय नेताओं के लिए उपहार तैयार कर रहे हैं। उन्हें अपनी शिल्प कला पर गर्व है. उपहारों को हैंटेक्स को सौंप दिया गया है. इन्हें ओणम त्योहार के दौरान केरल सरकार की ओर से राष्ट्रीय मेहमानों को भेंट किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM GIFTS TO NATIONAL LEADERSPM MODIKERALA HANDLOOMTRADITIONAL SHAWLS FOR ONAMONAM GIFTS TO NATIONAL LEADERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Jagadambika Pal

विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मर्यादाओं को तार-तार: जगदम्बिका पाल

August 21, 2025 at 6:23 PM IST
Special machines are looking for life in water in Kishtwar

किश्तवाड़ बादल हादसा: 8वें दिन भी बचाव अभियान जारी, पानी में जिंदगी तलाश रही खास मशीनें

August 21, 2025 at 3:51 PM IST
AI NOTEBOOK

हैदराबाद में बनी रीनोट AI नोटबुक कमाल की है, देखें वीडियो

August 21, 2025 at 2:25 PM IST
There is an atmosphere of happiness in the village of former judge Sudarshan Reddy

तेलंगाना: पूर्व न्यायधीश सुदर्शन रेड्डी के गांव में खुशी का माहौल, इंडिया ब्लॉक ने बनाया है उप-राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार

August 20, 2025 at 4:00 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

गयाजी में मोदी ने घुसपैठियों के बहाने RJD-कांग्रेस को घेरा, नए कानून पर बोले, पाकिस्तान को चेताया

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.