केरल के बलरामपुरम में एक सहकारी समिति के बुनकर खास मौके की तैयारियों में व्यस्त हैं. एक-एक धागे की बुनाई से लेकर गांठ लगाने तक का काम सावधानी से कर रहे हैं. राज्य सरकार उनके हाथ से बने शाही सुनहरे धागों वाले शॉल और डिजाइनर साड़ियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को भेंट करेगी. प्रधानमंत्री की शॉल बुनने में छह दिन लगे। इसमें टिशू बेस पर चेक के साथ सुनहरा बॉर्डर है, जबकि राष्ट्रपति की साड़ी में लाल पत्तों की बारीक आकृति के साथ सुनहरा बॉर्डर है. केरल की हथकरघा सहकारी संस्था, हैंटेक्स के जरिये 20 से ज्यादा हुनरमंद बुनकरों ने ऑर्डर पूरा करने में 24 दिन लगाए.

बलरामपुरम में हथकरघा कपड़ों की विरासत पुरानी है. यहां के कुशल बुनकर कभी त्रावणकोर के शाही परिवार के लिए खास कपड़े तैयार करते थे. उनकी खास बुनाई तकनीक और धागे को सख्त करने के लिए प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल कपड़े को मजबूत और टिकाऊ बनाता है. आज ऐसे बुनकर मुट्ठी भर ही बचे हैं। कई पारंपरिक इकाइयां बंद हो गई हैं. अब केरल सरकार ने स्कूली वर्दी के लिए हथकरघा कपड़ा खरीदने का फैसला किया. इस फैसले से इस उद्योग में नई जान आई है. इस परंपरा में निपुण कारीगर चार साल से राष्ट्रीय नेताओं के लिए उपहार तैयार कर रहे हैं। उन्हें अपनी शिल्प कला पर गर्व है. उपहारों को हैंटेक्स को सौंप दिया गया है. इन्हें ओणम त्योहार के दौरान केरल सरकार की ओर से राष्ट्रीय मेहमानों को भेंट किया जाएगा.