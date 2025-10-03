केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में दो महीने बाद बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है. स्कूल में बिजली न होने से लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे 120 से ज्यादा बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी राहत मिली है. कोल्लम में एक छात्र की बिजली का करंट लगने से मौत के बाद हुए राज्यव्यापी सुरक्षा निरीक्षण के दौरान चार अगस्त को स्कूल में बिजली सप्लाई रोक दी गई थी. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में बिना बिजली और पानी के उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मीडिया में इस मुद्दे को उजागर करने के बाद केरल मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद ही स्कूल में बिजली की आपूर्ति बहाल हो पाई.