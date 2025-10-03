केरल: इडुक्की के स्कूल में दो महीने बाद फिर से शुरू हुई बिजली की सप्लाई, बच्चों और शिक्षकों ने ली राहत की सांस - ELECTRICITY RESTORED MUNNAR SCHOOL
By PTI
Published : October 3, 2025 at 2:34 PM IST
केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में दो महीने बाद बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है. स्कूल में बिजली न होने से लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे 120 से ज्यादा बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी राहत मिली है. कोल्लम में एक छात्र की बिजली का करंट लगने से मौत के बाद हुए राज्यव्यापी सुरक्षा निरीक्षण के दौरान चार अगस्त को स्कूल में बिजली सप्लाई रोक दी गई थी. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में बिना बिजली और पानी के उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मीडिया में इस मुद्दे को उजागर करने के बाद केरल मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद ही स्कूल में बिजली की आपूर्ति बहाल हो पाई.