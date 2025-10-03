केरल: इडुक्की के स्कूल में दो महीने बाद फिर से शुरू हुई बिजली की सप्लाई, बच्चों और शिक्षकों ने ली राहत की सांस - ELECTRICITY RESTORED MUNNAR SCHOOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 3, 2025 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में दो महीने बाद बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है. स्कूल में बिजली न होने से लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे 120 से ज्यादा बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी राहत मिली है. कोल्लम में एक छात्र की बिजली का करंट लगने से मौत के बाद हुए राज्यव्यापी सुरक्षा निरीक्षण के दौरान चार अगस्त को स्कूल में बिजली सप्लाई रोक दी गई थी. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में बिना बिजली और पानी के उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मीडिया में इस मुद्दे को उजागर करने के बाद केरल मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद ही स्कूल में बिजली की आपूर्ति बहाल हो पाई.

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA IDUKKIRELIEF TO 120 STUDENTS AND STAFFPROBLEMS WITHOUT ELECTRICITY WATERइडुक्की केरलELECTRICITY RESTORED MUNNAR SCHOOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.