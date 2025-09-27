भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लोगों के लिए कर रहा ग्रीन लंग्स का काम - KEOLADEO RASHTRIYA UDYAN

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 6:47 PM IST

राजस्थान के भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस शहर के लिए ग्रीन लंग्स का काम कर रहा है.एक तरफ जहां दिल्ली-NCR के लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं. वहीं भरतपुर के लोग इस नेशनल पार्क की बदौलत साफ हवा ले पा रहे हैं. आगरा, दिल्ली, गुरुग्राम जैसे शहरों की तुलना में भरतपुर का AQI बेहतर है. यहां करीब 400 किस्म के पेड़ पौधे मौजूद हैं जो कार्रबन डाई ऑक्साइड को अब्जॉर्व कर आस पास के तापमान को कम रखने में मदद करते है. इतना ही नहीं ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जल संरक्षण में भी मदद कर रह है, जिसकी बदौलत आसपास के इलाके का भूजल स्तर मेंटेन रहता है.

BHARATPUR GREEN LUNGSकेवलादेव राष्ट्रीय उद्यानभरतपुर का ग्रीन लंग्सBHARATPUR BEATER AQI THAN DELHIKEOLADEO RASHTRIYA UDYAN

