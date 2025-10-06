केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी - KEDARNATH VALLEY
Published : October 6, 2025 at 7:02 PM IST
केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. देश-विदेश से पहुंचे बाबा के भक्तों ने बर्फबारी का मजा लिया. केदारनाथ धाम में इस बार अक्तूबर महीने में ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई है. जिसकी वजह से घाटी का मौसम खराब हो गया. हेलिकॉप्टर सेवाएं भी रोकनी पड़ी.
रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने केदारनाथ आने वाले यात्रियों से गर्म कपड़े और जरुरी सामान लाने की अपील की है. वहीं केदारनाथ की यात्रा अब अंतिम चरण में हैं. यहां प्रतिदिन लगभग 10 हजार भक्त पहुंच रहे हैं. अभी तक 16 लाख 45 हजार से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके है. इधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 6 और 7 अक्तूबर में बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका जताई है.