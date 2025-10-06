केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी - KEDARNATH VALLEY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 7:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. देश-विदेश से पहुंचे बाबा के भक्तों ने बर्फबारी का मजा लिया. केदारनाथ धाम में इस बार अक्तूबर महीने में ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई है. जिसकी वजह से घाटी का मौसम खराब हो गया. हेलिकॉप्टर सेवाएं भी रोकनी पड़ी.

रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने केदारनाथ आने वाले यात्रियों से गर्म कपड़े और जरुरी सामान लाने की अपील की है. वहीं केदारनाथ की यात्रा अब अंतिम चरण में हैं. यहां प्रतिदिन लगभग 10 हजार भक्त पहुंच रहे हैं. अभी तक 16 लाख 45 हजार से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके है. इधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 6 और 7 अक्तूबर में बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका जताई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KEDARNATH VALLEYSEASON FIRST SNOWFALLकेदारनाथ घाटीसीजन की पहली बर्फबारीKEDARNATH VALLEY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.