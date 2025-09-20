मोहन यादव को गिफ्ट में मिली गोल्ड रिंग, फिर सीएम ने गले लगा जो किया दिल जीत लेगा - MLA WELCOMED MOHAN YADAV WITH RING

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 2:34 PM IST

कटनी: अब तक आपने मुख्यमंत्री का शॉल और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करते हुए देखा होगा, लेकिन कटनी के बड़वारा में विधायक ने अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत किया. यह वाकया चर्चा का विषय बन गया, वहीं लोग सीएम के स्वभाव की भी तारीफ करते नजर आए. कटनी के बड़वारा में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान मंच पर बड़वारा विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू ने सीएम को सोने की अंगूठी पहना दी. हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत ही अंगूठी उतारकर लौटा दी और गले लगा कर विधायक को सद्भावना देते नजर आए. अंगूठी का यह पूरा वाक्या कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, सीएम मोहन यादव कटनी के बड़वारा विधानसभा में विकास कार्यो की सौगात देने आए थे. जहां पर सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किये. उसी दौरान मंच पर विधायक धीरू ने उन्हें अंगूठी पहनाई थी. स्थानीय लोग इसे शाही स्वागत कह रहे हैं. 

Last Updated : September 20, 2025 at 2:34 PM IST

