करवा चौथ का त्योहार करीब आते ही जम्मू के बाजारों में उत्सव जैसा माहौल है. महिलाएं भी काफी उत्साह में नजर आ रही हैं. बाजार में खरीदारी करने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं. कुछ महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, तो कुछ अपने लिए चूड़िया चुन रही हैं. त्योहार पर सजने के हिसाब से महिलाएं साड़ियां और श्रंगार के सामान खरीद रही हैं. विवाहित महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ पर वो अपने श्रंगार का पूरा ख्याल रखती हैं. वैसे तो इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग आम हो गई है, फिर भी कई महिलाएं त्योहार के मौके पर स्थानीय बाजारों में जाना पसंद करती हैं. करवा चौथ प्रेम, परंपरा और विवाह के पवित्र बंधन का उत्सव है. त्योहार से पहले बाजारों में काफी चहल-पहल है.