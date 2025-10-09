करवा चौथ से पहले जम्मू के बाजारों में खास रौनक, देखें वीडियो - JAMMU KARWA CHAUTH FESTIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 9, 2025 at 11:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

करवा चौथ का त्योहार करीब आते ही जम्मू के बाजारों में उत्सव जैसा माहौल है. महिलाएं भी काफी उत्साह में नजर आ रही हैं. बाजार में खरीदारी करने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं. कुछ महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, तो कुछ अपने लिए चूड़िया चुन रही हैं. त्योहार पर सजने के हिसाब से महिलाएं साड़ियां और श्रंगार के सामान खरीद रही हैं. विवाहित महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ पर वो अपने श्रंगार का पूरा ख्याल रखती हैं. वैसे तो इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग आम हो गई है, फिर भी कई महिलाएं त्योहार के मौके पर स्थानीय बाजारों में जाना पसंद करती हैं. करवा चौथ प्रेम, परंपरा और विवाह के पवित्र बंधन का उत्सव है. त्योहार से पहले बाजारों में काफी चहल-पहल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU MARKETS RUSHWOMEN SHOWING GREAT ENTHUSIASMजम्मू बाजारों खास रौनककरवा चौथ त्योहारJAMMU KARWA CHAUTH FESTIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.