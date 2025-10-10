देश भर के बाजारों में करवा चौथ से पहले महिलाओं की भीड़, मेहंदी रचाने से लेकर त्योहारी सामान खरीदने की बेताबी - KARWA CHAUTH 2025

By PTI

करवा चौथ के नजदीक आते ही उत्तर भारत के बाजार गुलजार हैं. महिलाएं हाथों पर मेहंदी रचाने के लिए दुकानों पर उमड़ रही हैं. साथ ही वे सजने-संवरने के लिए सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ियां, सुंदर कपड़े और दूसरे जरूरी सामान खरीद रही हैं. करवा चौथ का व्रत रख रहीं महिलाएं बताती हैं कि वे चांद दिखने तक निर्जला व्रत रखेंगी और अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र की कामना करेंगी. परंपराओं के मुताबिक सभी महिलाएं अच्छे कपड़े पहनने की तैयारी में हैं. करवा चौथ सेट और दूसरे त्योहारी सामान बेचने वाले दुकानदार बढ़ती मांग देख कर खुश हैं. खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों की तलाश में मेहंदी बनाने वालों के पास महिलाओं की कतार लगी है. मेंहदी कलाकारों का कहना है कि इस साल कमल शैली के डिजाइन की ज्यादा मांग है. महिलाओं का कहना है कि अब करवा चौथ का त्योहार मनाने वालों की संख्या बढ़ गई है. इससे बाजारों में भी भारी भीड़ होने लगी है. करवा चौथ प्रेम और विवाह के पवित्र बंधन का त्योहार है. इस दौरान महिलाओं का उत्साह और बाजारों की रौनक देखने लायक होती है. 

