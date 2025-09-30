करुर भगदड़ अपडेट: NDA की 8 सदस्यीय कमेटी ने घटनास्थल का लिया जायजा, पीड़ितों से की मुलाकात, SC के सीटिंग जज से जांच कराने की मांग - NDA TEAM IN KARUR
Published : September 30, 2025 at 8:51 PM IST
तमिलनाडु के करुर में एक्टर विजय की चुनावी रैली में भगदड़ दौरान 41 लोगों की जान गई.. उस हादसे के बाद BJP सांसद हेमामालिनी की अगुवाई में NDA की 8 सदस्यीय कमेटी करुर पहुंची.. कमेटी से सदस्यों ने हादसा पीड़ितों से मुलाकात की.. इस दौरान हादसा पीड़ितों की आंखें छलक गईं और लोगों ने रो-रोकर अपना दर्द बयां किया. कमेटी के सदस्यों ने घटनास्थल का भी दौरा किया और घटना पर दुख जताया। करुर में स्थिति का जायजा लेने के बाद कमेटी के सदस्यों ने रैली आयोजकों के साथ-साथ प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच सुप्रीमकोर्ट के सीटिंग जज से कराने की मांग की। आपको बता दें कि करुर में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का गठन किया। कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट आलाकमान को सौंपगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी.