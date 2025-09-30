करुर भगदड़ अपडेट: NDA की 8 सदस्यीय कमेटी ने घटनास्थल का लिया जायजा, पीड़ितों से की मुलाकात, SC के सीटिंग जज से जांच कराने की मांग - NDA TEAM IN KARUR

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 8:51 PM IST

Choose ETV Bharat

