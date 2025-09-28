करुर भगदड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मांगी रिपोर्ट, जांच के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित - DEATH IN KARUR STAMPEDE
Published : September 28, 2025 at 9:01 PM IST
तमिलनाडु के करुर शनिवार को हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की चुनावी रैली के दौरान हुए हादसे में 95 लोग घायल भी हुए। 51 घायलों का सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 44 लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं। करूर हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. वहीं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि राजनीतिक रैली में ऐसी घटना राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई. उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है. पुलिस के मुताबिक, विजय के कार्यक्रम में देरी के चलते भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद वहां भगदड़ हुई.. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं, विजय ने पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख और घायलों को 2-2 लाख की मदद देने का ऐलान किया है. पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि इस हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है.