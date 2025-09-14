कर्नाटक में कबाड़ की दुकान को बनाया दुर्लभ सामानों का संग्रहालय, देखें वीडियो - KARNATAKA SCRAP DEALER

Choose ETV Bharat

कर्नाटक में मंगलुरू के मालेमर में साधारण कबाड़ की दुकान दिखने वाली ये जगह दरअसल अतीत की समृद्ध कलाकृतियों का घर है. ये हैं, कुलूर के कबाड़ व्यापारी इब्राहिम कलील. इन्होंने अपनी दुकान को बेकार सामानों के संग्रहालय में बदल दिया है. ये छात्रों को अध्ययन के लिए मुफ्त साधन भी उपलब्ध कराते हैं. कबाड़ की दुकान में विजिटर्स की भरमार रहती है. उन्हें दुर्लभ प्राचीन सिक्के, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, लालटेन और पुरानी किताबें खींचती हैं. ये संग्रह सभी उम्र के लोगों को आकर्षित करता है. इब्राहिम की कोशिश इस बात का सबूत है कि जुनून और रचनात्मकता बेकार कहलाने वाले सामानों को भी खजाने में बदल सकती है. ये युवा पीढ़ी के लिए अतीत से जुड़ने का अनूठा माध्यम है.

TAGGED:

KARNATAKA SCRAP DEALERSHOP TRANSFORMS INTO MUSEUMMUSEUM ANTIQUESकबाड़ दुकान संग्रहालयKARNATAKA SCRAP DEALER

