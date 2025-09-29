कर्नाटक: मैसुरु दशहरा में नौ दिन तक होती है गुड़ियों की पूजा, देखें वीडियो - DASARA DOLLS WORSHIPPED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 29, 2025 at 9:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक में नवरात्रि के दौरान घरों में गुड़ियों की स्थापना करने की परंपरा पुरानी है. नौ दिनों में अलग-अलग गुड़ियों के माध्यम से नव दुर्गा या देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है. मैसुरु के शक्ति नगर में रहने वाली श्यामला सुवर्णा 15 साल से इस परंपरा का पालन कर रही हैं. इसकी अवधारणा ये है कि हमें हर साल नौ दिन तक देवी दुर्गा और तरह-तरह की गुड़ियों की पूजा करनी है. इसमें दैनिक दिनचर्या और दूसरे सभी काम शामिल हैं, जो हमें करने हैं. ये अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, उन्हें इसका पालन करना होगा. हमें अपने हिंदू धर्म का सही ढंग से पालन करना चाहिए. मैं यही संदेश अगली पीढ़ी को देना चाहती हूं. श्यामला के घर हर रोज आसपास की महिलाएं पूजा करने आती हैं. उस समय पवित्र मंत्रों का जाप पूरे वातावरण में गूंज उठता है. मैसुरु में चल रहे दशहरा में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान कर्नाटक की समृद्ध विरासत को दिखाते हुए कई कार्यक्रम हो रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

NINE FORMS GODDESS NAV DURGAMYSURU DUSSEHRA IN KARNATAKAकर्नाटक मैसुरु दशहरागुड़िया नव दुर्गा देवी पूजाDASARA DOLLS WORSHIPPED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.