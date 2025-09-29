कर्नाटक: मैसुरु दशहरा में नौ दिन तक होती है गुड़ियों की पूजा, देखें वीडियो - DASARA DOLLS WORSHIPPED
By PTI
Published : September 29, 2025 at 9:48 AM IST
कर्नाटक में नवरात्रि के दौरान घरों में गुड़ियों की स्थापना करने की परंपरा पुरानी है. नौ दिनों में अलग-अलग गुड़ियों के माध्यम से नव दुर्गा या देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है. मैसुरु के शक्ति नगर में रहने वाली श्यामला सुवर्णा 15 साल से इस परंपरा का पालन कर रही हैं. इसकी अवधारणा ये है कि हमें हर साल नौ दिन तक देवी दुर्गा और तरह-तरह की गुड़ियों की पूजा करनी है. इसमें दैनिक दिनचर्या और दूसरे सभी काम शामिल हैं, जो हमें करने हैं. ये अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, उन्हें इसका पालन करना होगा. हमें अपने हिंदू धर्म का सही ढंग से पालन करना चाहिए. मैं यही संदेश अगली पीढ़ी को देना चाहती हूं. श्यामला के घर हर रोज आसपास की महिलाएं पूजा करने आती हैं. उस समय पवित्र मंत्रों का जाप पूरे वातावरण में गूंज उठता है. मैसुरु में चल रहे दशहरा में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान कर्नाटक की समृद्ध विरासत को दिखाते हुए कई कार्यक्रम हो रहे हैं.