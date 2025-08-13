खादी के तिरंगे की बिक्री में गिरावट से मंडराया रोजगार का संकट, जनता और सरकार से मांगा समर्थन - KARNATAKA KHADI FLAG SALE DECLINE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 13, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read

हुबली के बेंगेरी में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, खादी के राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए देशभर में प्रसिद्ध है और ये देश की एकमात्र ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, लेकिन 2022 में सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर तिरंगे के उत्पादन को मंजूरी दी, जिसके बाद खादी के तिरंगे की बिक्री में काफी गिरावट दर्ज की गई. कभी करोड़ों का कारोबार करने वाली इस यूनिट ने इस साल केवल कुछ लाख रुपये ही कमाए हैं. लगभग 35 से 40 महिलाएं सिलाई, प्रिंटिंग और फिनिशिंग का काम संभालती हैं, और इससे संबंधित कार्यों में लगभग 400 कर्मचारी उनकी सहायता करते हैं. मांग में कमी की वजह से यहां काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है इसलिए इन कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए उन्होंने लोगों से इस बार खादी का तिरंगा खरीदने की अपील की है. कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के सचिव के मुताबिक, 2022 के 'हर घर तिरंगा' अभियान के दौरान बिक्री 4 करोड़ रुपये को पार कर गई थी, लेकिन सरकार ने जब पॉलिएस्टर झंडे के निर्माण को मंजूरी दी तो स्थिति बदल गई. जब तक पॉलिएस्टर तिरंगा बाजार पर हावी रहेगा. खादी के तिरंगा बनाने वाली यूनिट के श्रमिकों को डर है कि अगर सरकार और नागरिकों ने उन्हें तत्काल समर्थन नहीं दिया तो ये पारंपरिक शिल्प और सैकड़ों कारीगरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

खादी के तिरंगे की बिक्री में गिरावटDECLINE IN SALE OF KHADI TRICOLORSALE OF KHADI TRICOLOR IN KARNATAKAINDEPENDENCE DAY 2025KARNATAKA KHADI FLAG SALE DECLINE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

National flags being distributed in Doda district

जम्मू कश्मीर: डोडा जिला प्रशासन ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटे

August 13, 2025 at 2:00 PM IST
Independence Day 2025

स्वतंत्रता दिवस 2025: इंडिया गेट पर देशभक्ति गीतों की धुन पेश करेगा आर्मी सिम्फनी बैंड

August 13, 2025 at 2:00 PM IST
Etv Bharat

हर दिन 900 पहिये बनाती है बेंगलुरू की रेल व्हील फैक्ट्री, भारतीय रेलवे की जीवनरेखा

August 12, 2025 at 5:11 PM IST
Tiranga rally in Srinagar

स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में विशाल तिरंगा रैली, डल झील पर बढ़ी रौनक

August 12, 2025 at 4:36 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.