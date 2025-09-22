आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के प्रतिष्ठित कनक दुर्गा मंदिर में दशहरा की तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस दौरान 11 दिनों का विजयवाड़ा उत्सव भी मनाया जाएगा. इस साल देवी कात्यायनी का दिव्य श्रृंगार 22 सितंबर से शुरू होने वाले उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा. उम्मीद है कि इस दौरान लाखों श्रद्धालु आएंगे. इसे देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं. भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई स्तर पर उपाय किए गए हैं. दशहरा के साथ ही 11 दिनों के सांस्कृतिक विजयवाड़ा उत्सव की भी योजना बनाई जा रही है. इसमें आम लोगों, सैलानियों और श्री कनक दुर्गा मंदिर के भक्तों को शहर की समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति दिखाई जाएगी.