तेलंगाना के आकुला मायलारम गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि उनके गांव का एक शख्स एक और बुलंदी की ओर कदम बढ़ा रहा है. इंडिया ब्लॉक ने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है. आठ जुलाई, 1946 को इस सुदूर कृषि प्रधान गांव में जन्मे न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी एक किसान परिवार से निकलकर देश के कई सर्वोच्च न्यायिक पदों पर आसीन हुए. इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल भी शामिल है. न्यायमूर्ति रेड्डी ने 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी की और फिर आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. गांव वालों का कहना है कि रेड्डी का इतने ऊंचे पदों तक पहुंचना इस बात की मिसाल है कि एक छोटा सा गांव भी राष्ट्रीय स्तर का लीडर पैदा कर सकता है.