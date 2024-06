WATCH: हेमंत सोरेन की रिहाई पर झूमे झामुमो कार्यकर्ता, कहा- जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया - Hemant Soren bail

JMM workers celebrated Hemant Soren came out of jail. रांची लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है. शुक्रवार को वे जेल से बाहर निकले. हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर गिरिडीह में भी जश्न का माहौल देखने को मिला. यहां सदर विधायक सुदिव्य कुमार की अगुवाई में झामुमो के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिपावली मनाई. शुक्रवार की शाम को शहर के टावर चौक के पास आतिशबाजी की गई तो एक दूसरे को गुलाल लगाया गया. इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. पार्टी के नेता हेमंत सोरेन को सजिश रचकर जेल भेजा गया था. इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, अभय, सुमित समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे.