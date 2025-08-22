झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का पहला दिन - LIVE - JHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 11:06 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से फिर शुरू हो रहा है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण मानसून सत्र को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था. अब यह सत्र 28 अगस्त तक चलेगा. सत्र के दौरान पहले दिन ही राज्य सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट लाया जा सकता है. फिर शोकसभा के दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होगी. 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 25 अगस्त को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा. चालू सत्र में सत्ताधारी दल दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग कर सकते हैं. इस सत्र के दौरान नगड़ी में रिम्स-2 की स्थापना, गोड्डा में सूर्या हांसदा मुठभेड़, शराब घोटाला मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण आरोपियों को जमानत दिए जाने, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने समेत कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर गतिरोध बना हुआ है.
Last Updated : August 22, 2025 at 12:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND VIDHAN SABHASUPPLEMENTARY MONSOON SESSIONHEMANT SORENझारखंड विधानसभा का सत्रJHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Independence Day 2025

रांची के मोरहाबादी मैदान से स्वतंत्रता दिवस समारोह LIVE

August 15, 2025 at 8:57 AM IST
LAST RITES OF SHIBU SOREN

LIVE: रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार

August 5, 2025 at 3:39 PM IST
dishom-guru-and-ex-cm-shibu-soren-funeral

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा LIVE: विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि दे रहे माननीय

August 5, 2025 at 10:57 AM IST
Jharkhand VIdhan Sabha

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन- LIVE

August 4, 2025 at 11:08 AM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.