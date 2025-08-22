झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का पहला दिन - LIVE - JHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 22, 2025 at 11:06 AM IST|
Updated : August 22, 2025 at 12:10 PM IST
1 Min Read
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से फिर शुरू हो रहा है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण मानसून सत्र को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था. अब यह सत्र 28 अगस्त तक चलेगा. सत्र के दौरान पहले दिन ही राज्य सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट लाया जा सकता है. फिर शोकसभा के दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होगी. 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 25 अगस्त को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा. चालू सत्र में सत्ताधारी दल दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग कर सकते हैं. इस सत्र के दौरान नगड़ी में रिम्स-2 की स्थापना, गोड्डा में सूर्या हांसदा मुठभेड़, शराब घोटाला मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण आरोपियों को जमानत दिए जाने, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने समेत कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर गतिरोध बना हुआ है.
Last Updated : August 22, 2025 at 12:10 PM IST