रांची: झारखंड विधानसभा के अनुपूरक मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है. प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्य काल और ध्यानाकर्षण के बाद दूसरी पाली में कुल 34 गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन पूरक मानसून सत्र के अंतिम दिन भी प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. इससे पहले मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अप्रत्याशित बारिश के कारण हो रही क्षति को लेकर विशेष चर्चा हुई. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को सभा पटल पर रखा गया, जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ. भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने संशोधन लाया. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल का अधिकार छीने जाने पर सवाल खड़े किए. वहीं, प्रवर समिति को भेजने का नवीन जायसवाल का प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया था.
