रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती-बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी. इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अतिवृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी. इस पर सोमवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा था कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है. लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है. जिसके अनुसार ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है.

