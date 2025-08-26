LIVE: झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का तीसरा दिन - JHARKHAND MONSOON SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 11:05 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 2:09 PM IST

1 Min Read
रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. आज अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती-बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी. इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अतिवृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी. इस पर सोमवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा था कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है. लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है. जिसके अनुसार ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है.
Last Updated : August 26, 2025 at 2:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSIONझारखंड विधानसभा मानसून सत्रझारखंड मानसून सत्रJHARKHAND VIDHAN SABHAJHARKHAND MONSOON SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Jharkhand Vidhan Sabha Monsoon Session Live

LIVE: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन

August 25, 2025 at 11:07 AM IST
JHARKHAND VIDHAN SABHA

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का पहला दिन - LIVE

August 22, 2025 at 11:06 AM IST
Independence Day 2025

रांची के मोरहाबादी मैदान से स्वतंत्रता दिवस समारोह LIVE

August 15, 2025 at 8:57 AM IST
LAST RITES OF SHIBU SOREN

LIVE: रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार

August 5, 2025 at 3:39 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.