रांची: झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. आज के सत्र में प्रश्नकाल के साथ-साथ अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा. साथ ही सत्ता पक्ष द्वारा दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग किया जा सकता है. शिबू सोरेन के निधन के बाद शुक्रवार 22 अगस्त को विधानसभा का पूरक मानसून सत्र शुरू हुआ था. इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में वित्तीय वर्ष 2026-26 के लिए 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुपूरक व्यय विवरण पेश किया. सदन में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने और विधानसभा परिसर में उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की गई. इन सब पर चर्चा होने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.
TAGGED:

