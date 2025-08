Updated : August 1, 2025 at 11:51 AM IST

Published : August 1, 2025 at 11:09 AM IST

By ETV Bharat Jharkhand Team

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है. इस बार सत्र पांच दिनों तक चलेगा. 7 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा. अन्य वर्षों की तरह इस साल भी मानसून सत्र की कार्य अवधि काफी संक्षिप्त रखी गई है. सत्र सुचारू रूप से चले इसे लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है. साथ ही मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ भी स्पीकर ने बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं. वहीं सत्र शुरू होने से पहले सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई जिसमें रणनीति बनी. वहीं भाजपा विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई.

