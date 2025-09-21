नक्सलवाद मुक्त प्रदेश की ओर झारखंड, एक साल के अंदर 15 में से 12 वांटेड नक्सली ढेर - NAXAL FREE JHARKHAND
Published : September 21, 2025 at 2:01 PM IST
रांची: देश में नक्सल दम तोड़ रहा है. छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड में बारिश के मौसम में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. झारखंड के रेड कॉरिडोर में लाल आतंक अंतिम सांसे गिन रहा है. यहां एक साल के भीतर 15 वॉन्टेड नक्सलियों में से 12 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है. 15 सितंबर को पुलिस को बड़ी सफलता मिली. नक्सलियों के सेट्रल कमेटी का मेंबर सहदेव सोरेन मारा गया. इस पर 1 करोड़ का इनाम था. मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए का केंद्र सरकार का संकल्प...लगभग पूरा होता दिख रहा है. छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सिलयों खिलाफ जवानों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिली है, वहीं मई के महीने में तेलंगाना में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने करेगुट्टा पहाड़ी पर बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 30 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को मिल रही सफलता के पीछे बड़ी रणनीति, सटीक इंटेलिजेंस इनपुट और राज्यों के बीच सामंजस्य है... बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग में नक्सलियों का गढ़ तबाह हो चुका है. पारसनाथ और पीरटांड़ एक समय नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था.. लेकिन कई इनामी नक्सलियों कों सुरक्षाबलों ने एक के बाद एक कर मौत की नींद सुला दिया है.