झारखंड में कफ सिरप की जांच की व्यवस्था नहीं, राज्य के बाहर भेजे जाते हैं सैंपल - CONTAMINATED COUGH SYRUP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 9:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर के बाद पूरा देश अलर्ट मोड में है.. अलग-अलग स्तरों पर कफ सिरपों की जांच की जा रही है.. वहीं, करीब चार करोड़ की आबादी वाले झारखंड राज्य में लिक्विड दवाओं की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। छह महीने पहले जांच के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मशीन मंगाई गई थी.. लेकिन ये मशीन अब भी लैबोरेट्री की शोभा ही बढ़ा रही है। सवाल उठता है कि मशीन में सिरप की जांच होगी तो होगी कैसे.. मशीन को काम करने के लिए जिस केमिकल की जरूरत है.. वो अभी तक मंगाया ही नहीं गया है.. ऐसे में अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर जांच के लिए किसी सिरप का सैंपल भी लेता है तो उसे जांच के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है. बच्चों की मौत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है.. लेकिन लैब में पड़ीं ये टेस्टिंग मशीन अधिकारियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTAMINATED COUGH SYRUPCOUGH SYRUP TESTING MACHINEDEATH IN CHHINDWARAकफ सिरप पीने से मौतCONTAMINATED COUGH SYRUP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.