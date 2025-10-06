मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर के बाद पूरा देश अलर्ट मोड में है.. अलग-अलग स्तरों पर कफ सिरपों की जांच की जा रही है.. वहीं, करीब चार करोड़ की आबादी वाले झारखंड राज्य में लिक्विड दवाओं की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। छह महीने पहले जांच के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मशीन मंगाई गई थी.. लेकिन ये मशीन अब भी लैबोरेट्री की शोभा ही बढ़ा रही है। सवाल उठता है कि मशीन में सिरप की जांच होगी तो होगी कैसे.. मशीन को काम करने के लिए जिस केमिकल की जरूरत है.. वो अभी तक मंगाया ही नहीं गया है.. ऐसे में अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर जांच के लिए किसी सिरप का सैंपल भी लेता है तो उसे जांच के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है. बच्चों की मौत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है.. लेकिन लैब में पड़ीं ये टेस्टिंग मशीन अधिकारियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रही है.