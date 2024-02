दुमका में झारखंड बंद का असर नहींः आवागमन सामान्य, खुली हैं शहर की दुकानें

No effect of Jharkhand bandh in Dumka. सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया है. इस बंद का उपराजधानी दुमका में कोई असर देखा नहीं जा रहा है. आम दिनों की तरह की तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं और आवागमन पूर्व की भांति सामान्य है. शहर के अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव से बसों का परिचालन रोज की तरह चल रहा है. वहीं तमाम स्कूल, कॉलेज, बैंक और अन्य संस्थाएं भी खुले हुए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी संगठन से जुड़े कोई भी दल या सदस्य सड़कों पर बंद करने के लिए नहीं निकले हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, जानकारी के मुताबिक वहां भी बंद का कोई असर नहीं देखा जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बंद को जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं मिला तो उसी वक्त लगभग तय हो गया कि बंद का कोई असर पड़ने वाला नहीं है.