देशभर में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ - JANMASHTAMI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 16, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read

देश भर में जन्माष्टमी की धूम है. भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु नाचते-गाते, झूमते हुए मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. कान्हा की जन्मस्थली माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मथुरा में खास रौनक दिख रही है. सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के लिए जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. भक्ति से सराबोर संगीत और नृत्य माहौल को जीवंत बना रहा है. मंदिरों में लोग भजन गाते भी दिख रहे हैं. वहीं कई श्रद्धालु जन्माष्टमी पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं. जन्माष्टमी भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVOTEESCELEBRATIONS GRIP NATIONजन्माष्टमी की धूमभगवान श्रीकृष्णJANMASHTAMI 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

beating retreat ceremony at Attari-Wagah border In Amritsar Punjab on 79th Independence Day

अटारी-वाघा सीमा पर BSF का बीटिंग रिट्रीट, जोश से भर उठे दर्शक

August 16, 2025 at 3:06 PM IST
Coconut cultivation in Kerala

केरल: कम होता जा रहा है नारियल का उत्पादन, राज्य की पहचान खोने का डर

August 16, 2025 at 2:23 PM IST
Sudarsan Pattnaik created sand art on Independence Day

ओडिशा: सुदर्शन पटनायक ने स्वतंत्रता दिवस पर बनाई रेत की कलाकृति

August 15, 2025 at 6:27 PM IST
Srinagars Lal Chowk brims with patriotism

स्वतंत्रता दिवस 2025: श्रीनगर का लाल चौक देशभक्ति से सराबोर, सुरक्षा कड़ी

August 15, 2025 at 2:52 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.