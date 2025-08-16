देश भर में जन्माष्टमी की धूम है. भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु नाचते-गाते, झूमते हुए मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. कान्हा की जन्मस्थली माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मथुरा में खास रौनक दिख रही है. सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के लिए जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. भक्ति से सराबोर संगीत और नृत्य माहौल को जीवंत बना रहा है. मंदिरों में लोग भजन गाते भी दिख रहे हैं. वहीं कई श्रद्धालु जन्माष्टमी पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं. जन्माष्टमी भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है.