जम्मू में बाढ़ और भारी बारिश से बंद स्कूल एक महीने बाद खुले, बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी - JAMMU SCHOOLS REOPEN
By PTI
Published : September 10, 2025 at 12:06 PM IST
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से दो हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक बंद रहने के बाद, जम्मू में स्कूल बुधवार को फिर से खुल गए. अभिभावकों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठकर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और शिक्षकों को भी वक्त पर पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिलेगी. प्रशासन ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वो बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतें. वहीं, अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के स्कूल काफी दिनों के बाद खुले हैं. लगभग एक महीना ही हो गया. हमने सोचा भी नहीं था कि बाढ़ के जो ये हालात हैं, जम्मू में इतने सालों के बाद इस तरह की स्थिति कभी देखी नहीं.